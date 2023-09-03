Bingöl’ün çehresini değiştirecek projede çalışmalar sürüyor

Bingöl Belediyesi tarafından Çapakçur Vadisi’ndeki millet bahçesinde çalışmalar sürüyor.

Bingöl Belediyesi tarafından Çapakçur Vadisi’ndeki millet bahçesinde çalışmalar sürüyor.Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi’nin yapımı hız kesmeden devam ediyor. Bingöl’ün gerdanlığı olan Çapakçur Vadisi’nin dere ıslahı yapılarak, bölgesel ve yerel kalkınmaya büyük katkı sağlaması ve modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.Bingöl Belediyesi, söz konusu projenin tamamlanmasıyla vadinin içinde müzikli su fıskiyeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, hobi evleri, dere yakalarını birbirine bağlayan köprüler gibi birçok sosyal alan ve aktivitenin yer alacağını bildirdi.Bunların yanı sıra yamaç kısmında kümbet evleri, yapay şelaleler, ışıklandırmalar, ağaçlandırma ve çiçeklendirmeler ile görsel zenginlik oluşturulması planlanıyor.