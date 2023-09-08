Bingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldı

Sağlık Bakanlığı merkezi atama ile Bingöl’e 119 yeni hekim ve uzman hekim için kadro açtı.

Sağlık Bakanlığı merkezi atama ile Bingöl’e 119 yeni hekim ve uzman hekim için kadro açtı.Sağlık Bakanlığı merkezi atama ile Bingöl’e 119 hekim ve uzman hekim ataması için kadro açtı. Yeni açılan kadrolar İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyuruldu. Buna göre Bingöl Merkez Devlet Hastanesi, Adaklı İlçe Devlet Hastanesi, Genç Devlet Hastanesi, Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bingöl İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi, Karlıova Devlet Hastanesi, Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi, Kiğı İlçe Devlet Hastanesi, Bingöl Kiğı Toplum Sağlığı Merkezi, Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Bingöl Merkez 7 No’lu (Yolçatı) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Solhan Devlet Hastanesi, Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi, Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi, Kiğı İlçe Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine 119 hekim için kadro açıldığı duyuruldu.