Bingöl’e 119 yeni hekim atandı

Sağlık Bakanlığı merkezi atama ile Bingöl’e 119 hekim ve uzman hekim atamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı merkezi atama ile Bingöl’e 119 hekim ve uzman hekim atamasını yaptı.Sağlık Bakanlığı merkezi atama ile Bingöl’e 119 hekim ve uzman hekim ataması gerçekleştirildi. Atama İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Bingöl Merkez Devlet Hastanesi, Adaklı İlçe Devlet Hastanesi, Genç Devlet Hastanesi, Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bingöl İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi, Karlıova Devlet Hastanesi, Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi, Kiğı İlçe Devlet Hastanesi, Bingöl Kiğı Toplum Sağlığı Merkezi, Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Bingöl Merkez 7 No’lu (Yolçatı) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Solhan Devlet Hastanesi, Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi, Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi, Kiğı İlçe Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine 119 hekim ataması yapıldı.