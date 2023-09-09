Bingöl’den 8 ayda 119 bin 156 kişi uçtu

Bingöl Havalimanından 2023 Ocak-Ağustos döneminde yolcu trafiği 119 bin 156 olduğu açıklandı.

Bingöl Havalimanından 2023 Ocak-Ağustos döneminde yolcu trafiği 119 bin 156 olduğu açıklandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanının 2023 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Bingöl Havalimanında ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 17 bin 603 oldu. Ağustos ayında, Bingöl Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 148’e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda 185 ton oldu. 2023’ün ilk sekiz ayında toplam 119 bin 156 kişi yolcu olarak uçağa binerken toplam 954 uçak iniş kalkış yaptı.8 ay içerisinde taşınan yük miktarı ise toplam bin 64 tona ulaştı.