Bingöl’ün Genç ilçesinde bir köyde çıkan örtü yangını, evlere sıçramada söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Tepecik mezrasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otların tutuşması ile başlayan yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
asayis
Giriş Tarihi : 25-09-2023 18:41 Güncelleme : 25-09-2023 18:41
Bingöl’deki örtü yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Bingöl’ün Genç ilçesinde bir köyde çıkan örtü yangını, evlere sıçramada söndürüldü.
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