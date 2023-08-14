Bingöl’deki orman yangın söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yayla köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden bölge sakinleri, durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye ve 12 personel müdahalede bulundu.Vatandaşların da desteğiyle ormanlık alandaki yangın söndürüldü.