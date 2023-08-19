Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştiricilere, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi.
Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Çiçekyayla köyüne giden Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri, yetiştiricilere KKKA hastalığına karşı bilgilendirme eğitimi verdi.
Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-08-2023 10:36 Güncelleme : 19-08-2023 10:36
Bingöl’de yetiştiricilere KKKA hakkında bilgi verildi
Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştiricilere, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi.
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