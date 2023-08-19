Bingöl’de yetiştiricilere KKKA hakkında bilgi verildi

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştiricilere, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştiricilere, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi.Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Çiçekyayla köyüne giden Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri, yetiştiricilere KKKA hastalığına karşı bilgilendirme eğitimi verdi.Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.