Bingöl’de yasa dışı avlanan 23 adet kınalı keklik ele geçirildi

Bingöl’de yasa dışı şekilde avlanan 23 adet kınalı keklik ele geçirildi, 1 kişiye de 34 bin 500 TL tazminat cezası kesildi.

Bingöl’de yasa dışı şekilde avlanan 23 adet kınalı keklik ele geçirildi, 1 kişiye de 34 bin 500 TL tazminat cezası kesildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl şube müdürlüğümüz ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan koruma kontrol faaliyetleri esnasında kontrol edilen araç içerinde bulunan 23 adet kınalı kekliğe el konularak 1 kişi hakkında 34 bin 500 TL tazminat cezası uygulanmıştır. El konulan keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacaktır” denildi.