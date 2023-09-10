Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Göltepesi köyü kırsalında çıktı. Dumanları gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, otluk alanda çıkan yangını orman sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-09-2023 12:35 Güncelleme : 10-09-2023 12:35
Bingöl’de yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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