Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arazi aramasında, yaklaşık 13 kilo esrar ve 347 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arazi aramasında, yaklaşık 13 kilo esrar ve 347 kök kenevir ele geçirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 2 kilo 570 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 120 gram toz esrar maddesi ve 347 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.