Bingöl’de ’Üniversitede huzur ve güveni arttırma il komisyon toplantısı’ yapıldı

Bingöl Üniversitesinde eğitim öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla ’Üniversite huzur ve güveni artırma il komisyonu toplantısı’ yapıldı.

Bingöl Üniversitesinde eğitim öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla ’Üniversite huzur ve güveni artırma il komisyonu toplantısı’ yapıldı.Bingöl Üniversitesinde eğitim öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla ’Üniversite huzur ve güveni artırma il komisyonu toplantısı’ yapıldı. Toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Belediye Başkan V. Yaşar Demir, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Gençlik ve Spor Müdür V. Yunus Bulmuş katıldı.Vali Usta başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde Bingöl Üniversitesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarına ait sayısal verilerin değerlendirilmesi, 2023-2024 eğitim-öğretim uılı 1. dönem önemli günler takviminin değerlendirilmesi konuları görüşüldü.