Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 52 BD 021 ve 06 VJA 33 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
asayis
Giriş Tarihi : 12-09-2023 12:22 Güncelleme : 12-09-2023 12:22
Bingöl’de trafik kazası: 5 yaralı
Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
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