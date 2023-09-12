Bingöl’de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 52 BD 021 ve 06 VJA 33 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.