Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Solhan ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
asayis
Giriş Tarihi : 25-09-2023 23:08 Güncelleme : 25-09-2023 23:08
Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
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