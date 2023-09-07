Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde, 12 AN 085 plakalı araç ile E.K. idaresindeki 34 FIL 232 araç çarpıştı. Kazada 34 FIL 232 plakalı aracın sürücüsü E.K., olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, kazada iki araç da kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
asayis
Giriş Tarihi : 07-09-2023 19:04 Güncelleme : 07-09-2023 19:04
Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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