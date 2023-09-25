Bingöl’de SAR ekibi, gönüllülere kamplı eğitim verdi

Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekibi, gönüllülere yönelik kamplı eğitim verdi. Eğitimde, enkaza giriş teknikleri ve ilkyardım bilgileri aktarıldı.

Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekibi, gönüllülere yönelik kamplı eğitim verdi. Eğitimde, enkaza giriş teknikleri ve ilkyardım bilgileri aktarıldı.SAR Arama ve Kurtarma Bingöl ekibi, gönüllülere yönelik 23-24 Eylülde kamplı eğitim düzenlendi. Eğitimde, enkaza giriş teknikleri, enkazda çalışma teknikleri, iple erişim, ilk yardım eğitimleri verildi. Eğitime dair bilgi veren SAR İl Temsilcisi Ömer Alan, "Bu yıl gerçekleşen 2’nci kamplı eğitim ile gönüllüleri olası bir afete karşı profesyonel eğitim vererek donanımlı hale getirmeyi planladık. Ekip olarak büyümeye devam edeceğiz. Bingöl olarak deprem kuşağındayız ve bizler her duruma karşın hazır olarak beklemeliyiz. Eğitimlerimiz periyodik olarak devam edecek. Bize katılıp gönüllü olmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.Eğitim kampını Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve AFAD müdürü Mehmet Emin Boğatekin de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.