Bingöl’de otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde otomobilin motor kısmına giren ve mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde otomobilin motor kısmına giren ve mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.Genç ilçesi Kültür Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, sabah erken saatlerde otomobilini çalıştırmak üzereyken motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi gören vatandaş, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Mahalleye giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu otomobilin motoruna giren ve orada mahsur kalan yavru kediyi çıkararak doğaya saldı.