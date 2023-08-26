Bingöl’de örtü yangını eve sıçramadan söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi 226’ıncı sokaktaki bir evin yanındaki bahçede çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.