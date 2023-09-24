Bingöl’de öğrencilere afet eğitimi verildi

Bingöl’de AFAD personelleri tarafından öğrencilere, afet farkındalık eğitimi verildi.

Bingöl’de AFAD personelleri tarafından öğrencilere, afet farkındalık eğitimi verildi.Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kurum ve kuruluşlarda ’afet farkındalık eğitimleri’ vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerindeki öğrencilere yönelik eğitim verildi. Eğitimde, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler de anlatıldı. AFAD, kurumlardaki eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.