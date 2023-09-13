Bingöl’de narkoterör operasyonlarında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Bingöl’de Jandarma Komutanlığınca yapılan narkoterör operasyonlarında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Bingöl’de Jandarma Komutanlığınca yapılan narkoterör operasyonlarında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele ve istihbarı çalışmalarla seri yapılan Narkoterör Operasyonlarında 11 Eylül 2023 günü Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında çalılıklar arasına gizlenmiş vaziyette bulunan 6 kilo kubar esrar maddesi, 12 Eylül 2023 günü Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi ve ev aramasında bin 947 kök kenevir bitkisi, 16 kilo 354 gram kubar esrar, 11 kilo toz esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 9.mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği, 13 Eylül 2023 günü Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi ve ev aramasında 480 kök kenevir bitkisi, 90 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir” denildi.