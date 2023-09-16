Bingöl’de kaybolan otizmli çocuk, 20 saat sonra bulundu

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde kaybolan ve dünden beri haber alınamayan 14 yaşındaki Musab Ümeyr İnan, yaklaşık 20 saat sonra sağ bir şekilde bulundu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde kaybolan ve dünden beri haber alınamayan 14 yaşındaki Musab Ümeyr İnan, yaklaşık 20 saat sonra sağ bir şekilde bulundu.Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesi Yiğitler köyünde ikamet eden 14 yaşındaki Musab Ümeyr İnan, dün öğleden sonra çıktığı eve bir daha geri dönmedi. Çocuklarını bulamayan aile bireyleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin ihbarının ardından bölgede jandarma, AFAD, SAR, gönüllüler ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Otizmli olduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuk, yoğun aramalar sonucunda köydeki bir dere yatağında sağ salim bir şekilde bulundu. Sağlık kontrolünden geçen çocuğun herhangi bir yaralanma yaşamadığı da bildirildi.Aile bireyleri, arama çalışmalarına gelen ekiplere teşekkür etti.