Bingöl’de jandarma trafik kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personelleri, merkez ve Genç ilçesindeki vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personelleri, merkez ve Genç ilçesindeki vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.İl Jandarma Komutanlığı personelleri, merkez ve Genç ilçelerindeki vatandaşlara genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, cep telefonu kullanımının trafik kazalarına sebebiyet verdiğini, kask ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.Jandarmanın bilgilendirme faaliyetlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.