Bingöl’de İlçe Milli Eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Milli Eğitim Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.

2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Milli Eğitim Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.Bingöl’de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel Başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı.Toplantı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirmesiyle başlarken, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak iş ve işlemlerin planlaması da görüşüldü. Toplantının gündem maddeleri arasında, öğretmen ve idarecilerin görevlendirilmesi, öğrenci başarısını etkileyen unsurlar ve başarıyı etkileyen faaliyetler, DYK ve Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak kurslar, okul bütçeleri ve aktarılan ödeneklerin planlanması, taşımalı öğrencilerin iş ve işlemleri, kurum projeleri ve bakanlığın proje ve etkinliklerine katılımlar görüşüldü.