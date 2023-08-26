Bingöl’de İl Özel İdaresi’nden gençlere sportif destek

Bingöl İl Özel İdaresi tarafından gençlere futbol malzemesi desteği sağlandı.

Bingöl İl Özel İdaresi tarafından gençlere futbol malzemesi desteği sağlandı.Bingöl İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gençleri sportif anlamda desteklemek adına müdürlük bünyesinde köylerde ve merkezde yaşayan çocuklara futbol malzemesi desteği sağlandı.Her zaman gençlere sportif anlamda destek olacaklarını belirten Bingöl İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yunus Bolluk, “Elimizden geldiğince çocuklarımız için her sene spor faaliyetlere devam edeceğiz. Şehir merkezinde ve köylerimizde yaşayan çocuklarımız için ufakta olsa küçük bir forma, futbol topu ve benzeri spor malzemeleri desteğinde bulunarak hem onları bir nebze olsun mutlu etmek hem de devletin varlığını üstlerinde hissetmelerini istiyoruz. Çocuklar bizim için çok önemlidir, geleceğimizdir” şeklinde konuştu.