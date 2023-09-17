Bingöl’de iki bölgede çıkan yangın, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, merkez Arıcılar köyü ile Adaklı İlçesi Akbinek köyündeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine söz konusu bölgelere 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 20 personel ve 1 iş makinası sevk edildi. Yangınlar, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-09-2023 11:47 Güncelleme : 17-09-2023 11:47
Bingöl’de iki bölgede çıkan yangın söndürüldü
Bingöl’de iki bölgede çıkan yangın, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.
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