Bingöl’de iki bölgede çıkan yangın söndürüldü

Bingöl’de iki bölgede çıkan yangın, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Bingöl’de iki bölgede çıkan yangın, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.Alınan bilgilere göre, merkez Arıcılar köyü ile Adaklı İlçesi Akbinek köyündeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine söz konusu bölgelere 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 20 personel ve 1 iş makinası sevk edildi. Yangınlar, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.