Bingöl’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesi Yiğitbaşı köy yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki yaralılar, itfaiye personelleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.