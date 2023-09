Bingöl’de geleceğin mühendisleri yetişiyor

Bingöl’de FKA desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılan STEM ve Bilim Merkezi, robotik çalışmalar, yazılım gibi teknolojik alanlarda öğrencilere eğitim vererek geleceğin mühendislerini yetiştiriyor. Öğrenciler tamamen kendi yazılımları ile ürettikleri İnsansız Hava Aracını uçurmaya başlarken, bir sonraki hedefleri olan zirai ilaçlama alanında kullanılacak olan dron üzerinde çalışmalara başladı.

Bingöl’de FKA desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılan STEM ve Bilim Merkezi, robotik çalışmalar, yazılım gibi teknolojik alanlarda öğrencilere eğitim vererek geleceğin mühendislerini yetiştiriyor. Öğrenciler tamamen kendi yazılımları ile ürettikleri İnsansız Hava Aracını uçurmaya başlarken, bir sonraki hedefleri olan zirai ilaçlama alanında kullanılacak olan dron üzerinde çalışmalara başladı.Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 2019 yılında Bingöl’de STEM ve Bilim Merkezi kuruldu. Kurulduğu günden bu yana hem bölgede hem de Türkiye genelinde çeşitli dereceler ile ödüller alan merkez, danışman hocalar eşlinde geleceğin mühendislerini yetiştiriyor. İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencilerine mühendislik fiziği, robotik kodlama, yapay zeka ve yazılım alanında Android eğitimler veren STEM merkezi, TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarına da hazırlanıyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün destekleri ile kurulan Bingöl STEM bünyesinde açılan İHA atölyesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen, Kalkınma Ajansı 2 projesi ile bu merkezi desteklediğini belirterek, şunları ifade etti:“Birincisi 2018 yılında Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz isimli sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında merkezin kurulumu yapıldı. Donanımlar ve makine ile ekipmanlar sağlandı. O tarihten itibaren de merkezimiz başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Bingöl’deki gençlerimizin, öğrencilerimizin bilimle, geleceğin teknolojileri ile tanışmasını bu alanda kendilerini geliştirmesini hedefleyen bir merkez burası. O tarihten itibaren de merkezimiz Bingöl’deki eğitim için bir yüz akı oldu. Bu anlamda çok güzel TÜBİTAK dereceleri, Teknofest yarışmalarında başarılar, çeşitli bölgesel yarışmalarda dereceler elde etti. Yine ajansımızın desteğiyle 2022 yılında da mesleki eğitim alanında bir proje geliştirdik. Genç STEM için Mesleki Eğitim için Sogem projesi kapsamında tekrar bir destek sağladık. İlk projemiz 2018 yılında yaklaşık 1 milyon lira, 2022 yılındaki projemiz ise 3 milyon lira tutarında.”“Tarımsal ilaçlama dronu yapımına başlandı”Proje çerçevesinde açılan İHA atölyesi de ilk meyvelerini vermeye başladı. Geçen yıl 200 ilk okul, 35 ortaokul ve 33 de lise öğrencisi STEM Merkezinde eğitim alırken bu yıl sayının daha da yükselmesi bekleniyor. STEM Merkezi Koordinatörü Ahmet Bağbars, “Yazılım, kodlama, robotik gibi çalışmalarımız oluyor. Ayrıca öğrencilerimize bilim ve matematik konularında da eğitimlerimiz olmaktadır. Bunun yanında TÜBİTAK ve Teknofest gibi proje yarışmalarına katılıyoruz öğrencilerimizle. Okul dışı etkinlik yani okullarımızın imkanlarının olmadığı konularda öğrencilerimizle çalışmalarımız oluyor, onlara yardımcı oluyoruz. Ortaokul, İlk okul ve Lise seviyesinde çalışmalarınız oluyor. Lise de biraz daha profesyonel, daha detaylı çalışmalarımız oluyor. Fırat kalkma ajansı bize sağladığı imkanlar ile İHA yapmaya başladık. Sadece insansız hava aracı değil onun yanında insansız Kara araçları, insansız su araçları da yapmaya başladık. Özellikle yapay zeka eğitimlerimiz iyi derecede diyebilirim. Yapay zeka alanında Türkiye genelinde yarışmalarda derecelerimiz var. Yapay zeka meraklı, matematiğe meraklı öğrencilerimizden çok değerli çalışmalarımız oluyor. Bu İHA’larla yapay zekayı birleştirerek daha güzel projeler ortaya çıkmaya başladı. Döner kanatlı dediğimiz dron teknolojisine yöneldik. Dron yapmaya başladık, uçmaya da başladı. Şu anda 2 tane dron yaptık, önce küçük bir dron yaptık sonra orta dediğimiz otonom Dron yaptık. Şimdi hedefimiz tarımsal ilaçlamada kullanılacak olan 15 kilo kaldırma kapasiteli tarımsal ilaçlamada kullanılacak olan bir Dron projemize başladık. Şasesi dediğimiz bölümü tasarlamaya başladık, motorlarını yerleştirdik, pervaneleri yerleştirdik, kontrol kartlarını yazılımını yaptık, yakın zamanda onu da uçurmayı planlıyoruz. Bingöl’de Mısır tarlalarında bayağı bir artış oldu. Mısır tarlaların içerisine girilemiyor çok sık bir bitki olduğu için. Drone ile ilaçlama yapmayı düşünüyoruz bu yüzden bu projeye biraz yöneldik inşallah yakın zamanda bu durumda uçmaya başlayacak” dedi.Okullarından arta kalan zamanlarda STEM Merkezine gelen öğrenciler önce bilgisayar başına geçerek yapmak istedikleri projeyi tasarlıyor, sonra ise fikir alış verişi yaparak yazılımlarını yapıyorlar. Yapılan yazılım ve tasarlama işleminin ardından CNC makinesinde tasarladıkları projenin ana gövdesini ve iskeletini yapan öğrenciler bu kez iç donanım ve ekipmanlarını birleştirerek kullanılabilir yapay zekalı ürünler üretiyor. Dron üretiminde çalışan öğrencilerden Muhammed Yuşa Becerikli, “Yapay zeka ağırlıklı olarak bir sürü şey yapıyoruz. 3 boyutlu modelleme olsun, Kara araçları olsun, insan hava araçları olsun, insansız deniz araçları olsun bunların hepsini yapıyoruz. Ben burada daha çok yapay zeka alanı ile ilgileniyorum. CNC makinası ile burada yaptığımız her şeyin parçalarını biz yapıyoruz. Elektronik parçalar haricinde tüm parçaları biz ürettiğimiz için her alanda da bilgi sahibi oluyoruz” şeklinde konuştu.STEM Merkezine gelen ve dron üretim ekibinde yer alan Yunus Emre Varol Güneş ise “Bu merkezde makine üretiminden dron uçurmaya yazılım ve yapay zeka tarzında çeşitli alanlarda birçok şey öğrendik. Şu anda dron ile uğraşıyoruz yakın zamanda uçurmaya başladık. Şu an üzerinde çalıştığımız dron ise zirai ilaçlama alanında kullanılacak ve insan eli değmeden daha hızlı bir şekilde ilaçlama yapacak. Daha geniş kapsamlı insansız hava araçları üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Gittikçe geliştireceğiz projelerimizi” diye konuştu.