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  • Bingöl’de çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü
asayis
Giriş Tarihi : 05-09-2023 20:06   Güncelleme : 05-09-2023 20:06

Bingöl’de çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü

Bingöl’de çıkan ot yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Bingöl’de çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü
Bingöl’de çıkan ot yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Bingöl-Genç Karayolu İçmeler Mahallesi mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otların yandığını gören çevre sakinleri, durumu İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 4 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 su tankeri ile yaklaşık 25 personel sevk edildi. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otluk alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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