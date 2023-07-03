Bingöl’de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Bingöl’ün merkezine bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Bingöl’ün merkezine bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü.Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Erdemli köyünde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 personel sevk edildi.Ekiplere yöre sakinleri de destek verince, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.