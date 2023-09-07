Bingöl’de bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu bahçesinde bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu bahçesinde bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından temmuz ayında Yolçatı Jandarma Karakol Komutanlığı binasının bahçesinde uçamadığı, yorgun ve bitkin olduğu gözlemlenen kuşun baykuş familyasından küçük kukumav kuşu olduğu tespit edildi. Yorgun ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavi ve bakımının yapılması maksadı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine (HAYDİ) teslim edilirken, yaklaşık 2 ay kadar bakımı ve tedavisi yapıldı. Tedavi sürecinde personellerin adını “Baharat” koyduğu kukumav kuşu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.