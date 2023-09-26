Bingöl’de bin 700 kişiye KADES uygulaması tanıtıldı

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, bin 700 vatandaşa KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, bin 700 vatandaşa KADES uygulamasını tanıttı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, yol kontrol noktalarında, tekstil fabrikalarında ve havalimanında ’Kadına El Kalkamaz’ ve ’KADES’ uygulaması tanıtım faaliyetleri yapıldı. Bu çerçevede, 920 erkek, 780 kadın olmak üzere toplamda bin 700 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.