Bingöl’de akaryakıt tankerindeki gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi

Bingöl’de LPG yüklü akaryakıt tankerinin gaz sızıntısı üzerine harekete geçen AFAD KBRN ekipleri, gerekli ölçümleri yaparak tankeri güvenli bölgeye aldı.

Bingöl’de LPG yüklü akaryakıt tankerinin gaz sızıntısı üzerine harekete geçen AFAD KBRN ekipleri, gerekli ölçümleri yaparak tankeri güvenli bölgeye aldı.Alınan bilgilere göre, Genç karayolunda seyir halinde olan bir LPG yüklü akaryakıt tankerinde gaz sızıntısı meydana geldi. Durumun fark edilmesi üzerine söz konusu bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin koordinesinde çalışma yapan ekipler, gerekli ölçümleri yaparak tankeri güvenli bölgeye aldı.Gaz sızıntısından dolayı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.