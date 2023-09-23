Bingöl’de ahıra giren kurtlar, 50 koyunu telef etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir besicinin ahırına giren kurtlar, yaklaşık 50 koyunu telef etti.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir besicinin ahırına giren kurtlar, yaklaşık 50 koyunu telef etti.Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, besici Nurettin Tektaş’a ait ağıla giren kurtlar, yaklaşık 50 koyunu telef etti. Tektaş sabah saatlerinde acı manzarayla karşılaştı. Durumu ilgili kurumlara ileten besici, mağduriyet yaşadığını ve destek beklediğini belirtti.