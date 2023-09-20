Bingöl’de ahır yangını

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyünde Mustafa Gengörü’ye ait ahır bir anda yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.