Bingöl’de acil çağrı hizmetleri il koordinasyon komisyonu toplantısı yapıldı

Bingöl’de acil çağrı hizmetleri il koordinasyon komisyonu toplantısı Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında yapıldı.

Bingöl’de acil çağrı hizmetleri il koordinasyon komisyonu toplantısı Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında yapıldı.Acil çağrı hizmetlerinin Bingöl’de daha etkin, verimli ve hızlı olarak vatandaşlara sunulması, ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlanması amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezindeki toplantıya Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Malik Çalışır, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü M. Emin Boğatekin, katıldı.İçişleri Bakanlığının özgün projelerinden olan ve 81 ilde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile ilgili bilgiler veren Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bakanlığımızın himayelerinde başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi Projesinin amaçları doğrultusunda 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Proje ile bütün acil çağrıların 112 numarasıyla ve aynı merkezde karşılanarak kaliteli acil yardım hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaların verimli, hızlı ve vatandaş odaklı yürütülebilmesi için, acil çağrı hizmeti sunan kurumlardan görevlendirilen 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin ortak çalışma kültürüne sahip olmaları önem arz etmektedir. Son zamanlarda yaşanan yangın, sel ve deprem gibi afetlerde acil çağrı karşılama ve yönlendirme hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurumsal çalışma kültürünün ve kimliğinin, aynı zamanda hizmet standartlarının geliştirilebilmesi ve ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında görüş ve önerileri paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz. Afet anında ve sonrasında acil çağrının doğru şekilde karşılanması ve en kısa sürede afet veya afetzede ile ilgili bilgilerin en doğru şekilde alınması, aynı zamanda müdahale ekiplerine bildirilmesi hayati önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan 112 acil çağrı numarasını ararken bilinçli hareket etmelerini bekliyoruz. Yapılan her asılsız ve gerçek olmayan ihbar ihtiyaç sahibi olan başka bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Böyle bir eylem gerçek ihtiyaç sahiplerinin hizmetinin engellenmesidir ve insani de değildir’’ dedi.