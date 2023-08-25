Bingöl’de 6 şüpheli yakalandı

Bingöl’de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl’de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada," Bingöl’de meydana gelen olaylara daha etkin-hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve meydana gelen olay sonrası olayın aydınlatılması, faillerin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde büyük gayret ve duyarlılıkla görevlerini sürdüren Motosikletli Polis Timlerince (Yunuslar) yapılan çalışmalarda, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içerisindeki iki şüpheli şahıs üzerinden 2 parça halinde toplam 3,27 gr toz esrar; İnalı Mahallesi Yeşilırmak Sokak içerisinde yapılan kontrollerde şüpheli şahıs üzerinden 1 adet ruhsatsız av tüfeği, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli bir şahıs yapılan sorgulamasında ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan arandığı, ayrıca şüpheli şahsın üzerinden toplamda 9 parça halinde 6,52 gr metamfetamin ve 1.66 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yeşilyurt Mahallesi Yamaç Köyü Yolu üzerinde durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahıs üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek; İnönü Mahallesi Genç Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli şahıs üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 adet fişek ile 0.75 gr kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi.Yakalanan şahısları hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.