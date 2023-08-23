Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.19’da merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.