Merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.19’da merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
asayis
Giriş Tarihi : 23-08-2023 11:49 Güncelleme : 23-08-2023 11:49
Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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