Bingöl’de 362 adet sikke ve 2 adet göktaşı ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçesinde düzenledikleri operasyonda 362 adet tarihi sikke ile 2 adet göktaşı olduğu değerlendirilen taş geçirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçesinde düzenledikleri operasyonda 362 adet tarihi sikke ile 2 adet göktaşı olduğu değerlendirilen taş geçirdi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele çerçevesinde Genç ilçesinde icra edilen faaliyet sırasında, 362 adet sikke, 5 adet yüzük, 1 adet bilezik, 1 adet mühür, 1 adet kolye ucu, 2 adet göktaşı ve 3 adet obje ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.