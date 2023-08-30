Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı

Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 101’inci yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 101’inci yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 30 Ağustos Zafer Bayramının 101’inci yıl dönümü nedeniyle valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk sunma töreni yapıldı. Valilik ve belediye çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemine binaen askeri personel tarafından konuşma yapıldı.Çelenk sunma törenine Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri ve emniyet personelinin yanı sıra kurum amirleri katıldı.