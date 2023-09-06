Bingöl’de 3 milyon kök kenevir ve 150 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 kilo toz ve 44 kilo kubar esrar ile 3 milyon 325 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 kilo toz ve 44 kilo kubar esrar ile 3 milyon 325 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 150 kilo toz esrar maddesi, 44 kilo kubar esrar maddesi ve 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.