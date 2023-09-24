Bingöl’de 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından 20 ayrı noktada gerçekleştirilen ‘narko-terör’ operasyonunda 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından 20 ayrı noktada gerçekleştirilen ‘narko-terör’ operasyonunda 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi.Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 20 farklı noktada uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlarda 206.4 kilogram toz esrar, 58,4 kilogram kubar esrar, 264.8 kilogram esrar maddesi ve 3 milyon 158 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.