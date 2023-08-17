Bingöl’de 3 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu ile mücadele ve istihbarı çalışmalar çerçevesinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında, yol kenarına çalılık alan içine gizlenmiş 1 çuval içerisinde net 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.