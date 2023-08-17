Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu ile mücadele ve istihbarı çalışmalar çerçevesinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında, yol kenarına çalılık alan içine gizlenmiş 1 çuval içerisinde net 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.
asayis
Giriş Tarihi : 17-08-2023 16:51 Güncelleme : 17-08-2023 16:51
Bingöl’de 3 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
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