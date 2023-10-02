Bingöl’de 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 23 kilo 596 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl’de 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 23 kilo 596 gram esrar maddesi ele geçirildi.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün 25 Eylül ile 2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmaları açıkladı. Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-2 ekim tarihleri arasında Bingöl Emniyet ve Jandarmamız narkotikle mücadele birimlerimizce 23 kilo 596 gram esrar maddesi ele geçirildi. Fedakarca çalışan güvenlik personellerime teşekkür ediyorum. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sağduyulu Bingöl halkımızın da desteğiyle uyuşturucuyu Bingöl’ün gündeminden çıkarıp gençlerimiz ve çocuklarımızı bu illetten kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.