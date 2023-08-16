Bingöl’de 2 gündür süren yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bingöl’ün Genç ilçesinde 2 gün önce başlayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde 2 gün önce başlayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda 14 Ağustos’ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 5 ilk müdahale ve 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale edildi. 2 gündür devam eden ormanlık alanındaki yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.