Bingöl’de 1 milyon yavru sazan baraj ve göletlere bırakıldı

Bingöl’de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde kent genelinde baraj ve göletlere toplamda 1 milyon yavru sazan bırakıldı.

Bingöl’de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde kent genelinde baraj ve göletlere toplamda 1 milyon yavru sazan bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde, Bingöl’de son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da baraj ve göletlere yavru sazan bırakıldı. Kalehan Barajı’nda yavru sazanların bırakılması için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte il protokolü tarafından 1 milyon yavru sazan baraja bırakıldı.Hedeflerinin su ürünlerinde çeşitliliği artırmak olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, “Maalesef su potansiyelimizi balıklandırma olarak, ürünleri çeşitlendirme olarak kullanamıyoruz. Öte yandan akarsularımız nesli tükenmekte olan su ürünlerinde arttırmamız lazım. Bu amaçla bakanlığımız bir projesi vardı. Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde bununla ilgili amacımız bizim biyoçeşitliliği artırarak ekonomiye kazandırılması, su ürünlerinin üretimiyle ilimizde istihdamın sağlanması, su ürünlerinin tüketiminin artarak yaygınlaştırılmasıdır. Bunun yanında amatör ve ticari balıkçılık yapacak olan vatandaşlarımızın gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Bakanlığımız yapmış olduğu proje çerçevesinde ilimizde çalışmalar yürütülmekte. 2021 yılında göletlerimize 1 milyon 173 bin sazan, 2022 yılında 1 milyon 61 bin sazan, 2023 yılında da 1 milyon sazan bırakılacak. Toplamda Özlüce, Kiğı, Pembelik, Beyhan, Yukarı ve Aşağı Kaleköy, Gülbahar ile Gayt göletlerine 1 milyon sazan balığını bırakmış olacağız. Tabi bunun başarıya ulaşması için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunların en azından bir dönem yavrulamaları ve yumurtlamaları lazım. Belirli bir avlanma büyüklüğüne gelmeden avlanmamaları gerekiyor. Bu projeyle beraber inşallah önümüzdeki dönemde Bingöl’ümüzde su ürünlerinin çeşitliliğini artırarak balıkçılığa bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.Düzenlenen etkinliğe Vali Usta’nın yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ve Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin katıldı.