Bingöl Valisi Usta: ’’Şehidimizin emanet bıraktığı ailemizin her zaman yanındayız’’

Pençe-Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök’ün ailesini makamında ağırlayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ’’Şehidimizin ruhu şad olsun. Bizlere emanet bıraktığı ailemizin her zaman yanında olacağım” dedi.

Pençe-Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök’ün ailesini makamında ağırlayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ’’Şehidimizin ruhu şad olsun. Bizlere emanet bıraktığı ailemizin her zaman yanında olacağım” dedi.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, geçtiğimiz aylarda Pençe-Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök’ün ailesini makamında ağırladı. Şehit ailesinin taleplerini dinleyen Vali Usta, her zaman aileye destek olacaklarını belirtti. Şehit ailesini ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Usta, “Şehidimizin ruhu şad olsun. Bizlere emanet bıraktığı ailemizin her zaman yanında olacağım” dedi.Şehit ailesinin ziyaretine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da eşlik etti.