Bingöl Valisi Usta, göreve başladı

Valiler kararnamesi ile Balçova Kaymakamıyken Bingöl’e vali olarak atanan Ahmet Hamdi Usta, kente gelerek görevine başladı. Usta, “Bingöl için benim de bir sözüm var, bir fikrim var diyen herkese ulaşacağız” dedi.

Valiler kararnamesi ile Balçova Kaymakamıyken Bingöl’e vali olarak atanan Ahmet Hamdi Usta, kente gelerek görevine başladı. Usta, “Bingöl için benim de bir sözüm var, bir fikrim var diyen herkese ulaşacağız” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan kararnameyle Balçova Kaymakamıyken Bingöl’e vali olarak atanan Ahmet Hamdi Usta, kente gelerek göreve başladı. Havalimanında Vali Usta’yı Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin karşıladı. Havalimanın ardından valiliğe gelerek şeref defterini imzalayan Vali Usta, göreve başladı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, “Bingöl Valiliği görevimize Bismillah diyerek başladık ve ilk imzamızı attık. Bingöl için benim de bir sözüm var, bir fikrim var diyen herkese ulaşacağız. Şehrin tüm dinamikleriyle Bingöl’ümüzü daha ileriye taşıyacağız. Hazır mıyız Bingöl? Bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yarın basın açıklaması ve kurum müdürleriyle tanışma toplantısı yapacağı öğrenildi.