Bingöl Valisi Usta: “Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak"

Devleti en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bingöllü hemşerilerime en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak ve her daim hemşerilerimin hizmetinde olacağım" dedi.

Devleti en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bingöllü hemşerilerime en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak ve her daim hemşerilerimin hizmetinde olacağım" dedi.Bingöl Valisi olarak görevine başlayan Vali Ahmet Hamdi Usta, Hükümet Konağı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Vali Usta, “İstişare, diyalog, fikir alış verişi, ortak akıl ve uzlaşma yönetim anlayışımızın temel ilkeleri olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları yönetişim ilkeleri çerçevesinde mutlaka konunun taraflarıyla konuşarak, görüşerek, hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde onların arzu, istek ve beklentileri doğrultusunda çözme gayreti içerisinde davranacağız. Bingöl için benim de bir sözüm var, fikrim var diyen herkesi dinlemeye, herkese ulaşmaya çalışacağız, erişilebilir olacağız. Bingöl dışında yaşayan hemşerilerimizin sesine kulak vereceğiz. Onların ilgi ve sermayelerini ilimize yönlendirmeye çalışacağız. Kısacası, birlikte düşünecek, birlikte çalışacak, soruna hep birlikte kilitlenecek, birlikte başaracağız. Zira mermeri delen damlaların gücü değil sürekliliğidir. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken vatandaşın yerine kendimizi koyarak empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranmaya, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönündeki çalışmalara gayret göstereceğiz. Ben ve mesai arkadaşlarım şehrin dinamikleriyle yoğun bir şekilde çalışırken aslında dinleniyor olacağız. Zaman ilerledikçe göreceğiz ki aslında durduğumuz, dinlendiğimiz zaman asıl yorulacağız” dedi.Hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutacağının altını çizen Vali Usta, “Bingöl Valisi olarak görev yapacağım süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devletimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Bingöllü hemşerilerime en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak ve her daim hemşerilerimin hizmetinde olacağım. Özellikle şehit yakınlarımız ve gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız, korunmaya muhtaç çocuklarımız, engellilerimiz ve şiddete maruz kalan kadınlarımız yanında yeşilin ve çevrenin korunması üzerinde duracağımız, takip edeceğimiz ve pozitif ayırımcılık yapacağımız konular arasında öncelikli olacaktır. Eğitimin kalite ve niteliğinin yükseltilmesi, var olan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, Bingöl’ün güçlü olduğu sektörlerin öne çıkarılması, dış sermaye ve yatırımların ilimize çekilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yaşadığımız depremler ve afet gerçeğini göz önüne alarak afete dirençli bir anlayışın yerleştirilmesi göreve yeni başlayan bir Vali olarak ilk değerlendirmelerim olarak göze çarpmaktadır. Tabii ki; asayiş, güvenlik ve huzur ortamının en üst düzeye yükseltilmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla etkin mücadele edilerek kaynağının kurutulması ile çocuk ve gençlerimizin bu illetin tuzağından kurtarılması, halkımızın huzur ve refahına musallat olan organize suç örgütleriyle etkin mücadele ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin önlenmesi kırmızı çizgilerimiz olacaktır” diye konuştu.