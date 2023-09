Bingöl Valiliği: "Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır"

Bingöl’de meydana gelen deprem sonrasında açıklama yapan valilik, herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.19’da merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Geçmiş Olsun Bingöl. Saat 11.19’da Merkezi Kiğı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” denildi.