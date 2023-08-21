Bingöl Üniversitesi, YKS’de yüzde 98 yerleştirme oranına ulaştı

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Bingöl Üniversitesi lisans bölümlerinde yüzde 96, ön lisans bölümlerinde yüzde 99 doluluk oranına ulaşılırken, genel yerleşme oranı ise yüzde 98,33 olarak gerçekleşti.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Bingöl Üniversitesi lisans bölümlerinde yüzde 96, ön lisans bölümlerinde yüzde 99 doluluk oranına ulaşılırken, genel yerleşme oranı ise yüzde 98,33 olarak gerçekleşti.Bu yıl rekor bir başvuru ile 3 buçuk milyondan fazla öğrencinin girdiği YKS maratonu sonrasında, herhangi bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında tercihte bulunmuştu. ÖSYM tarafından milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. Bingöl Üniversitesi, lisans bölümleri için belirlenen 2 bin 62 kontenjanın bin 982’si, ön lisans programları için belirlenen 3 bin 254 kontenjanın 3 bin 245’i oldu.10 fakülte ve 1 yüksekokul ile lisans programlarına öğrenci kabul edilen Bingöl Üniversitesi’nde, Diş Hekimliği Fakültesi için belirlenen 62, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi için belirlenen 32, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için belirlenen 138, Sağlık Bilimleri Fakültesi için belirlenen 234, Spor Bilimleri Fakültesi için belirlenen 54 ve Ziraat Fakültesi için belirlenen 172 kontenjanın tamamı doldu.Fen-Edebiyat Fakültesi için belirlenen 938 kontenjandan 4 kontenjan boş kalırken; İslami İlimler Fakültesi için belirlenen 211, Veteriner Fakültesi için belirlenen 64, Yabancı Diller Yüksekokulu için belirlenen 32 kontenjandan ise bir boş kaldı.Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için ÖSYM’nin belirlediği 300 bin sıralama şartı nedeniyle yerleşme oranı düşük kalırken, belirlenen 125 kontenjandan 73’ü boş kaldı. Lisans bölümlerinin tamamında yerleşme oranı ise yüzde 96,12 olarak gerçekleşti. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, YKS puanı ile müracaatı alınıp özel yetenek sınavları sonrasında başarılı bulunan 120 öğrenci daha kabul edildi."Ön lisans programlarına doluluk oranı yüzde 99,72 oldu"Üniversite bünyesinde bulunan 6 meslek yüksekokulu için belirlenen 3 bin 254 kontenjandan sadece 9 kontenjan boş kaldı. Sosyal Bilimler MYO için belirlenen 731, Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO için belirlenen 356 ve Solhan Sağlık Hizmetleri MYO için belirlenen 182 kontenjanın tamamı dolarken; Bingöl Teknik Bilimler MYO için belirlenen 501 kontenjandan 4, Genç MYO için belirlenen 256 kontenjandan 2, Sağlık Hizmetleri MYO için ise belirlenen bin 228 kontenjandan 3 kontenjan boş kaldı. Meslek yüksek okulları genelinde yerleşme oranı ise yüzde 99,72 olarak gerçekleşti.