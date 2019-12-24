Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 24-12-2019 23:00

Bingöl Üniversitesi Rektörü öğrencilerle buluştu  

Prof. Dr. İbrahim Çapak, Elazığ Bilim Merkezi’nde üstün yetenekli lise öğrencilere seminer verdi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü öğrencilerle buluştu  

 Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Elazığ  Bilim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Seminerde, İslam, kültür ve medeniyetinin gelişmesinde tanınmasında önemli bir yere sahip olan  Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve bilim dünyasına kattığı eserler hakkında bilgi verdi. Seminere öğrenciler ile Rektör Çapak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'da katıldı.

Güzel ve verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “ Bingöl Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak hocamızı, Elazığ Bilim Merkezi’nde ağırladık. Kendileri de sağ olsunlar kırmadılar ve geldiler.   Bu yıl da ‘Fuat Sezgin’ yılı ve kıymetli rektörümüz sayesinde kendilerini bir kez daha anmış olduk. Kendisini bırakmış olduğu izi, inşallah bizler de tüm gençlerimiz ile birlikte  takip edip vatana, millete ve memlekete faydalı olacak güzel işler başaracağız. Güzel nesil bizleri bekliyor lakin çalışmak gerekiyor"dedi.

Bilim Merkezi’nde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ise “ TÜBİTAK destekli ve bölgeye hitap edecek bir bilim merkezi olması da ayrıca beni mutlu etti. Öğrenciler ile bir araya gelmiş olduk. Öğrencilerimiz de cıvıl cıvıl. Öğrencilerimiz, İnşallah gelecek birer Fuat Sezgin hoca gibi olur. İlim, İslam dünyasına ve bütün dünyaya bilimsel katkılar sağlarlar. Çünkü öğrencilerimiz çok zeki ve çalışkanlar. Bizler burada öğrencilere Fuat Sezgin ve onlar gibi İslam dünyasının yetiştirdiği ilim adamlarını  sadece tanıtmaya ve hatırlatmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de inşallah öğrenciler ve biz dahil olmak üzere bu büyük insanları örnek alırız, onlar gibi ilim dünyasına katkı sağlamaya çalışırız”diye konuştu. Seminer, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın, Rektör Prof.Dr. Çapak'a plaket vermesiyle son buldu.

ETİKETLER: bingöl üniversitesi bingöl üniversitesi rektörü ibrahin çatak
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA